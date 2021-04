Bale marca en el primer partido sin Mourinho y le manda un mensaje

Gareth Bale fue titular en el primer partido de Ryan Mason como entrenador del Tottenham tras el despido de José Mourinho y marcó el primer gol del equipo, que terminó ganando 2-1. Mason se estrenaba en el banquillo del conjunto londinense después de la destitución de Mourinho tras perder tres partidos consecutivos y marchar séptimo en la Premier League.

Tras el encuentro, con la victoria y su gol en el bolsillo, Bale atendió a los micrófonos de Sky Sports y analizó el cambio de imagen del equipo. “Somos un gran equipo, con grandes jugadores y necesitamos atacar. Necesitamos jugar algo más arriba en el campo. Hoy lo hemos hecho”, apuntó el galés.

Cuando se le preguntó había notado más diferencias en equipo con la llegada del nuevo entrenador, Bale alabó al técnico. “Sólo hemos tenido un par de días con el nuevo entrenador para hacer pocas cosas. Va a llevar algo de tiempo pero hemos tenido una charla muy interesante al descanso de cosas que podíamos cambiar”, comentó el delantero. “Una gran charla en el descanso y jugamos bien en la segunda parte”.

Además antes de marcharse, el galés quiso enviar un mensaje a Mourinho. “No va sobre mí. Sé que todos hablan de mí, que si hago esto o lo otro. Pero no va sobre mí. No importa lo que pase conmigo, yo me preocupo de ayudar al Tottenham. Ha sido importante ganar hoy, tenemos la opción de entrar entre los cuatro primeros y pelearemos hasta el final”, dejó claro.