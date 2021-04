Pablo Carreño-Busta, español, número 13 de la ATP y cabeza de serie número 6, cumplió los pronósticos al ganar en los dieciseisavos de final del torneo ATP 500 de Barcelona en una hora y siete minutos por 6-4 y 6-0 al australiano Jordan Thompson, número 59 de la ATP. Con este resultado, veremos al vencedor del partido en los octavos de final del torneo ATP 500 de Barcelona.

Thompson no pudo quebrar el saque a su adversario ninguna vez, mientras que el tenista español, por su parte, lo consiguió 4 veces. Además, el jugador español tuvo un 75% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 82% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su rival fue de un 62%, no hizo ninguna doble falta y logró el 53% de los puntos al saque.

Durante los octavos de final Carreño-Busta se medirá contra el ganador del partido en el que se enfrentarán el jugador italiano Fabio Fognini y el tenista español Bernabe Zapata Miralles.

El torneo ATP Barcelona se celebra sobre tierra batida al aire libre y en él se enfrentan un total de 65 tenistas. La fase final está compuesta por 48 jugadores entre aquellos que se clasifican directamente, los vencedores de las fases previas al torneo y los invitados. Además, tiene lugar entre los días 17 y 25 de abril en Barcelona.