Brooklyn Nets consiguió la victoria frente a New Orleans Pelicans fuera de casa por 129-134 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder a domicilio con New York Knicks por 122-112, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cinco derrotas seguidas. Por su parte, los visitantes también perdieron fuera de casa con Miami Heat por 109-107. Brooklyn Nets, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 39 partidos ganados de 58 jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 25 partidos ganados de 58 disputados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 16-0 durante el cuarto y concluyó con un resultado de 29-26. Después, durante el segundo cuarto los visitantes recortaban distancias en el electrónico, que terminó con un resultado parcial de 30-31. Tras esto, los equipos acumularon un total de 59-57 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto se produjo una remontada de Brooklyn Nets, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 16-2 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 14 puntos (69-83) hasta finalizar con un resultado parcial de 33-36 y un 92-93 total. Finalmente, en el último cuarto los jugadores de Brooklyn Nets ampliaron su diferencia, llegaron a ir ganando por nueve puntos (105-114) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 37-41. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 129-134 para los jugadores del equipo visitante.

Gran parte de la victoria de Brooklyn Nets se cimentó a partir de los 32 puntos, ocho asistencias y dos rebotes de Kyrie Irving y los 24 puntos, dos asistencias y dos rebotes de Joe Harris. Los 33 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes de Zion Williamson y los 27 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

El siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Orlando Magic en el Amway Center. Por su parte, en el próximo encuentro, Brooklyn Nets se medirá con Toronto Raptors en el Amalie Arena.