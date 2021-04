New York Knicks ganó en casa a Charlotte Hornets por 109-97 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra New Orleans Pelicans por 122-112, por lo que tras este resultado acumularon ocho triunfos seguidos. Por su parte, los de Charlotte Hornets también derrotaron en casa a Portland Trail Blazers por 109-101. Tras el partido, New York Knicks se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 32 partidos ganados de 59 disputados, mientras que Charlotte Hornets se quedaría fuera de los Play-off con 28 partidos ganados de 57 jugados.

Durante el primer cuarto Charlotte Hornets fue el principal líder en el pabellón, de hecho, consiguió un parcial de 11-2 durante el cuarto y marcó la máxima diferencia (tres puntos) al final del cuarto y terminó con un resultado de 30-33. Después, durante segundo cuarto hubo alternancias en el luminoso hasta que finalizó con un resultado parcial de 30-33. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 60-66 en el contador.

En el tercer cuarto los jugadores del equipo local consiguieron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y tuvieron una diferencia máxima de 11 puntos (88-77) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 31-16 (y un 91-82 global). Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores locales lograron distanciarse en el marcador, alcanzaron una diferencia de 12 puntos (102-90) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 18-15. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 109-97 a favor de los locales.

Durante el partido, New York Knicks consiguió el triunfo gracias a los 24 puntos y un rebote de RJ Barrett y los 16 puntos, siete asistencias y 10 rebotes de Julius Randle. Los 21 puntos, ocho asistencias y siete rebotes de Terry Rozier y los 26 puntos y tres rebotes de Pj Washington no fueron suficientes para que Charlotte Hornets pudiese ganar el partido.

El siguiente encuentro de New York Knicks será contra Atlanta Hawks en el Madison Square Garden, mientras que el próximo contrincante de Charlotte Hornets será Chicago Bulls, con el cual jugará en el United Center.