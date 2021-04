Guardiola critica la Superliga: "No es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y recompensa"

Pep Guardiola no suele rehuir la actualidad y por eso no ha dejado de dar su opinión respecto a la creación de la Superliga, en la que está incluido el Manchester City que él entrena.

“Me enteré unas horas antes de que saliera el comunicado oficial. Todavía nadie ha hablado más detalladamente de lo que va a ser esta competición. Los entrenadores hemos hablado de los ERTEs, del Covid, del confinamiento... Pero no somos la gente adecuada para contestar a estas preguntas: son los presidentes. Por eso es un poco incómodo. No tenemos toda la información”, comentó Guardiola.

“Apoyo a mi club pero también tengo mi propia opinión. En cuanto tenga toda la información, la daré. El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si no importa perder. Lo he dicho siempre: quiero que la competición sea lo más fuerte posible. No es justo si un equipo lucha y lucha y luego no se puede clasificar porque el éxito sólo está garantizado para unos pocos clubes”.

“¿Por qué no está el Ajax en ese grupo de equipos? Todos los clubes sufren con su economía, pero hay que aclarar por qué se ha llegado a esta decisión. La UEFA también piensa por sí misma, todo el mundo lo hace. ¡Lewandowski se lesionó en un parón de selecciones y no pudo estar con el Bayern! Y no jugó los cuartos de final tras haber estado diez meses luchando con su equipo. ¿Por qué no clarificamos también esto? Todo el mundo mira hacia sí mismo”, se explayó el técnico del City.