El Once Caldas y el Independiente terminaron su participación en el Torneo Apertura 2021 este domingo con una victoria del Once Caldas por un resultado de 2-0. El Once Caldas llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último partido disputado frente al Patriotas Boyacá. En el lado de los visitantes, el Independiente Medellin se tuvo que conformar con un empate a dos frente al Alianza Petrolera. Tras el resultado obtenido, los locales se colocaron en decimoquinto lugar tras la disputa del partido, mientras que los visitantes se quedaron en novena posición al término del encuentro.

En la primera parte ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0.

Tras el ecuador del partido, en la segunda mitad llegó el gol para el Once Caldas, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto de Mender Garcia en el minuto 70. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo caldense, que se distanció a través de un gol de Adrian Estacio instantes antes del pitido final, en el 87, cerrando así el partido con un resultado final de 2-0.

El técnico del Once Caldas, Eduardo Lara, dio entrada al campo a Edwin David Lazso Ramos, Adrian Estacio y Pedro Valoyes en sustitución de Faider Burbano, Harrison Otálvaro Arce y Alejandro Garcia, mientras que por parte del Independiente, Hernán Darío Gómez sustituyó a Leonardo Castro y Kevin Londono por Juan Diego Ospina y David Loaiza.

En el partido se vieron un total de ocho tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró tarjeta amarilla a Sebastian Guzman, Deivy Balanta y Marcelino Carreazo, mientras que en el equipo visitante se amonestó con amarilla a Victor Moreno, David Loaiza, Andrés Cadavid, Javier Reina y Juan Diaz y con roja a Javier Reina (2 amarillas).

El Once Caldas ocupó el decimoquinto lugar de la tabla clasificatoria con 17 puntos tras la disputa de este encuentro de la última jornada del Torneo Apertura 2021, mientras que el Independiente se situó en novena posición con 26 puntos.