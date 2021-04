New York Knicks consiguió ganar en casa frente a New Orleans Pelicans por 122-112 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks ganaron a domicilio contra Dallas Mavericks por 109-117, por lo que tras el partido sumaron un total de siete victorias seguidas, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Washington Wizards por 117-115, por lo que tras este resultado sumaron un total de cuatro derrotas seguidas. Tras el partido, New York Knicks consigue una plaza en los puestos de Play-off con 31 victorias en 58 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 25 partidos ganados de 57 jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado de 21-25. Tras esto, en el segundo cuarto los locales consiguieron remontar el resultado, de hecho, consiguieron un parcial de 17-2 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 15 puntos (57-42) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 36-19. Tras esto, los equipos acumularon un total de 57-44 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto de nuevo estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, que concluyó con un resultado parcial de 22-35 y 79-79 de total. Finalmente, El último cuarto no tuvo un dominador claro y el cuarto terminó con un resultado parcial de 24-24. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 103 puntos entre ambos equipos, por lo que hubo que prolongar el partido hasta una prórroga.

Durante la prórroga dominó fundamentalmente el equipo local, alcanzó una diferencia de 10 puntos (119-109) y terminó con un resultado parcial de 19-9, siendo el resultado final del partido 122-112 a favor de New York Knicks.

Durante el partido, New York Knicks consiguió el triunfo gracias a los 33 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes de Julius Randle y los 23 puntos, cinco asistencias y tres rebotes de Derrick Rose. Los 34 puntos, cinco asistencias y nueve rebotes de Zion Williamson y los 22 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes de Eric Bledsoe no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En el próximo encuentro de la NBA New York Knicks se enfrentará a Charlotte Hornets en el Madison Square Garden, mientras que New Orleans Pelicans se verá las caras con Brooklyn Nets en el Smoothie King Center.