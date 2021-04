Isabel Díaz Ayuso, invitada sorpresa en 'El Chiringuito' durante la final de Copa: "Siempre en contra del Barça"

Josep Pedrerol y el resto de contertulios de 'El Chiringuito' recibieron una visita inesperada cuando estaban en su 'Inside' viendo la final de la Copa del Rey. En pleno descanso, irrumpió en el plató Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó que iba a acudir a 'La Sexta Noche', cuyo plató es aledaño al del programa de Pedrerol, para acercarse "a ver si cumplen con el protocolo Covid". Díaz Ayuso se interesó por cómo iba el partido, y Pedrerol le preguntó que con quién iba... a lo que la candidata popular no tiró de la habitual ecuanimidad política.

"Con el Athletic siempre, que no sea el Barça. Siempre en contra", se sinceró entre risas. "No, es broma. El fútbol es deporte, pero siempre hay que posicionarse. La gente que dice 'no, no, yo con el que gane' y esas cosas, no... Siempre en el deporte hay que estar con alguien. Hay que mojarse", argumentó.

Isabel Díaz Ayuso conforma una curiosa dualidad futbolística con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El edil es un apasionado aficionado de este deporte y en concreto del Atlético de Madrid, algo que le ha granjeado gran popularidad no sólo entre los rojiblancos, sino también en buena parte del madridismo por su campechanidad y sinceridad a la hora de hablar de fútbol. Ayuso, en cambio, siempre se ha confesado madridista y en algunos de los derbis que han protagonizado ambos equipos no ha dudado en enfundarse la elástica blanca.