El Patronato no consiguió doblegar al Newell's, que ganó 2-0 durante el partido celebrado este domingo en el Marcelo Alberto Bielsa (Coloso del Parque). El Newell's Old Boys llegó al encuentro con los ánimos reforzados tras ganar a domicilio por un marcador de 1-3 al Lanús. En el lado de los visitantes, el Patronato venció en sus dos últimos encuentros de la competición contra el Gimnasia La Plata en casa y el Aldosivi en su feudo, por 4-1 y 2-0 respectivamente. Con esta derrota el Patronato se situó en decimotercera posición al finalizar el partido, mientras que el Newell's Old Boys es undécimo.

El partido arrancó de modo inmejorable para el equipo local, que estrenó el luminoso con un gol en su propia portería de Sosa, finalizando el primer periodo con un 1-0 en el luminoso.

En el segundo tiempo llegó el gol para el Newell's Old Boys, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su contrincante con un tanto de Scocco poco antes del final, concretamente en el 92, concluyendo el duelo con el marcador de 2-0.

El técnico del Newell's, Mono Burgos, dio entrada al campo a Nadalín, Cabrera y Scocco en sustitución de Cristaldo, Rodríguez y Rodriguez, mientras que por parte del Patronato, Iván Delfino sustituyó a Arias, Palavecino, Fausti y Barreto por Torres, Garay, Urribarri y Chino.

El colegiado mostró seis tarjetas amarillas, dos para Pérez y Diego Calcaterra, del equipo local y cuatro para Torres, Garcia, Urribarri y Sosa, del equipo visitante.

Por el momento, el Newell's se queda con 10 puntos y el Patronato con seis puntos.

En la siguiente jornada el Newell's Old Boys jugará contra el Gimnasia La Plata fuera de casa y el Patronato disputará su partido contra el Sarmiento en su estadio.