El Athletic pierde dos finales de Copa en 15 días: "Estamos jodidos"

El Athletic Club perdió la final de Copa 2021 ante el FC Barcelona apenas dos semanas después de hacer lo propio contra la Real Sociedad en la final de 2020 que fue aplazada por el coronavirus.

Balenziaga, jugador del conjunto vasco, fue el primero en comparecer ante los medios tras la derrota por 0-4:

"Es un momento muy duro para nosotros. Veníamos con muchas ganas. Han sido superiores desde la primera parte, en la que dominaron. Aguantamos en la primera parte, pero luego nos desajustamos y han sido mejores que nosotros. Siento muchísima pena. Nos toca seguir. Son momentos muy duros, pero bueno... nos levantaremos", dijo.

El jugador de los 'leones' no ocultó su decepción: "Es una pena porque hemos hecho mucho para llegar hasta aquí. Han sido muy superiores. No hemos tenido opciones. Tenemos que seguir luchando. Van a ser días duros, jodidos, pero nos levantaremos, como solemos hacer. Para adelante, no hay otra", añadió el futbolista.

El Athletic Club es uno de los equipos con más Copas del Rey en su haber, aunque no levanta el trofeo desde 1984.