Marc Márquez llama a la calma: "La posición en la que estamos no es real"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que la sexta posición conseguida este sábado en la parrilla de salida "no es real" y admitió que sufre "dolor en el brazo" debido al esfuerzo realizado en la calificación del GP de Portugal, su vuelta a los circuitos casi nueve meses después.

"Hoy nos hemos esforzado mucho. Mi plan en la FP3 era intentar llegar a la Q2, ese era el objetivo de hoy, pero no ha sido posible. Realmente no esperaba pasar a la Q2 después de la Q1, pero algunos cambios en la moto para adaptarla a mi estilo me han ayudado mucho", indicó Márquez.

"La posición en la que estamos no es real, es algo asombroso pero somos realistas y sabemos que la carrera será larga", añadió el corredor catalán, que paró el cronómetro en 1 minuto, 39 segundos y 121 milésimas.

Preguntado por su estado físico, Marc Márquez sabe que perderá fuerza en el brazo a medida que sume kilómetros encima de la moto. "Los médicos me han dicho que cada día tendré menos fuerza en el brazo, pero haremos lo que podamos y el objetivo es terminar la carrera y ver qué se puede hacer", apuntó.

"Todo el dolor que tengo en el brazo está en el lado del músculo, lo cual es positivo", finalizó Márquez, que buscará en el trazado portugués seguir en la buena línea marcada este sábado pese a su largo tiempo de inacción.