Jayson Tatum no se ha recuperado al 100% tras pasar el Covid-19: "Uso un inhalador antes de cada partido"

Varios jugadores de la NBA han pasado el Covid-19 desde que dio comienzo la pandemia y Jayson Tatum ha sido uno de ellos. Sin embargo, el jugador de los Boston Celtics ha sido de los pocos que ha confesado efectos secundarios una vez superada la enfermedad.

“Es un proceso que lleva mucho tiempo. Hago uso de un inhalador antes de los partidos desde que di positivo. Esto me ha ayudado un poco al abrirme los pulmones. Ya sabes, nunca antes había usado un inhalador. Es algo diferente en mi rutina. Me siento mejor ahora que hace un mes. No hay una fecha exacta para dejar de usar el inhalador. Será cuando me encuentre lo suficientemente cómodo y crea que no lo necesito”, explicó Jayson Tatum en una entrevista con ESPN.

Pese a que el propio Tatum admite no estar recuperado al 100%, lo cierto es que su rendimiento está siendo espectacular esta temporada, en la que firmó un partido de 53 puntos (contra Minnesota Timberwolves), siendo el jugador más joven de la historia de los Boston Celtics en alcanzar los 50 puntos en un encuentro.

Tatum se contagió de Covid-19 en enero. Se perdió cinco partidos con Boston y no pudo reincorporarse hasta el 25 de ese mes. Tres meses después sigue sin estar totalmente recuperado. "Seguro que me siento mejor ahora que hace un mes", zanjó el tema.