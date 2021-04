New York Knicks ganó a Dallas Mavericks fuera de casa por 109-117 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria a domicilio frente a Memphis Grizzlies por 113-114, mientras que los visitantes también consiguieron la victoria fuera de casa frente a New Orleans Pelicans por 106-116, por lo que tras el encuentro sumaron un total de seis triunfos seguidos. Con este resultado, New York Knicks cuenta con 30 victorias en 57 partidos jugados, lo que le permite afianzarse en los puestos de Play-off. Por su parte, también Dallas Mavericks, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 30 partidos ganados de 55 disputados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado de 25-34. Tras esto, en el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores del equipo local, que finalizó con un resultado parcial de 27-22. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 52-56 en el electrónico.

El tercer cuarto de nuevo tuvo alternancias en el marcador, que acabó con un resultado parcial de 27-27 (y un 79-83 total). Finalmente, durante el último cuarto New York Knicks se distanció en el luminoso, llegó a ir ganando por 12 puntos (82-94) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 30-34. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado final de 109-117 a favor de los visitantes.

La victoria de New York Knicks se cimentó sobre los 44 puntos, siete asistencias y 10 rebotes de Julius Randle y los 24 puntos, dos asistencias y ocho rebotes de RJ Barrett. Los 22 puntos, 19 asistencias y ocho rebotes de Luka Doncic y los 23 puntos, una asistencia y 12 rebotes de Kristaps Porzingis no fueron suficientes para que Dallas Mavericks ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, Dallas Mavericks medirá sus fuerzas con Sacramento Kings en el Centro American Airlines, mientras que New York Knicks se verá las caras con New Orleans Pelicans en el Madison Square Garden.