El próximo domingo a las 22:30 se disputará el encuentro de la jornada final del Torneo Apertura 2021, en el que participarán al Once Caldas y al Independiente en el Palogrande.

El Once Caldas afronta el partido de la decimonovena jornada con ganas de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras haber empatado 1-1 ante el Patriotas Boyacá en su último partido.

Por su parte, el Independiente Medellin logró un empate a dos frente al Alianza Petrolera, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

En referencia al desempeño en su estadio, el Once Caldas ha ganado dos veces, ha sido derrotado en cuatro ocasiones y ha empatado dos veces en ocho partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Palogrande no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En las salidas, el Independiente Medellin tiene un balance de tres victorias, tres derrotas y dos empates en ocho encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Palogrande, de hecho, los números muestran siete victorias, cuatro derrotas y cinco empates a favor del Once Caldas. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del Once Caldas. La última vez que jugaron ambas escuadras en la competición fue en noviembre de 2020 y el resultado fue de empate (1-1).

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria del Torneo Apertura 2021, podemos ver que el equipo visitante está por delante del Once Caldas con una diferencia de 12 puntos. El equipo de Eduardo Lara se sitúa en el decimoséptimo lugar con 14 puntos en su casillero. En cuanto a su rival, el Independiente Medellin, se sitúa en novena posición con 26 puntos.