El As Pontes disputará su tercer choque en la Segunda Fase de Tercera División ante el Barco, el cual tendrá lugar este domingo a las 17:30 en el O Poboado.

El As Pontes llega a la tercera jornada con las ganas de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra el Ourense en el partido anterior por un resultado de 2-0.

Por su lado, el Barco sufrió una derrota contra el Fisterra en el último partido (0-1).

Con respecto a los resultados como local, el As Pontes sufrió una derrota en su estadio en su único encuentro jugado hasta ahora en casa en la Segunda Fase de Tercera División. En las salidas, el Barco se tuvo que conformar con un empate durante su único enfrentamiento como visitante.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del As Pontes, los números muestran una victoria y dos empates para los locales. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del As Pontes. El último encuentro que disputaron el As Pontes y el Barco en esta competición tuvo lugar en noviembre de 2019 y finalizó con un resultado de 2-1 a favor de los visitantes.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 12 puntos a favor del Barco. El equipo de Manuel Losada Chollas llega al partido en décima posición y con 19 puntos antes del encuentro. Por su parte, el Barco cuenta con 31 puntos y ocupa el cuarto puesto en la competición.