La petición de la madre de Marc Márquez antes de su vuelta a MotoGP: "No se lo puedo prometer"

Marc Márquez volverá al motociclismo este fin de semana en el GP de Portugal después casi nueve meses de baja y de perderse todo el Mundial de 2020 y las dos primeras del de 2021. El piloto catalán llega a la carrera lusa con "mariposillas en el estómago", algo que admitió no ser normal para él, en la rueda de prensa previa al gran premio.

Sin embargo, alguien que si también vivirá con nervios, y de verdad, la carrera de Márquez será su madre, Roser Alentà, como el propio Marc desveló en la mencionada comparecencia. La progenitora de dos de los pilotos más carismáticos de la parrilla le hizo una petición a su hijo mayor... que admitió no poder cumplir.

Amor de madre ❤️ Roser Alentà, la de @marcmarquez93: "No me hagas sufrir mucho".



Marc: "No se lo puedo prometer" 😅#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eW0UDtmClx — DAZN España (@DAZN_ES) April 15, 2021

"Simplemente las palabras de siempre: 'no me hagas sufrir mucho'", respondió Márquez al ser preguntado por si su madre le había mandado algún mensaje. "No se lo puedo prometer esto, o sea, no sé si le voy a hacer sufrir o no... pero es lo que me ha dicho", añadió entre risas.