Nueva temporada de la Major League Soccer en busca de nuevos objetivos para el DC United y el New York City, que se medirán en el estadio Audi Field a las 2:00 de este domingo.

El DC United ocupó el 13º lugar en la fase regular de la pasada edición de la Major League Soccer con 21 puntos y unas cifras de 22 goles a favor y 37 en contra. Arranca esta nueva campaña con Hernán Losada como entrenador, que se sitúa al frente de un combinado formado por 28 jugadores.

En cuanto al equipo visitante, el New York City quedó en quinta posición en la fase regular de la pasada campaña de la Major League Soccer con 39 puntos y un balance de 35 tantos a su favor y 21 en contra. Inicia esta nueva temporada con un cuadro compuesto por 25 futbolistas, que serán liderados por Ronny Deila.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Audi Field, de hecho, los números muestran cuatro victorias, dos derrotas y un empate a favor del DC United. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del DC United. El último encuentro que jugaron el DC United y el New York City en la competición fue en octubre de 2020 y acabó con un resultado de 4-1 favorable al New York City.