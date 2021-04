New York Knicks logró vencer frente a New Orleans Pelicans a domicilio por 106-116 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans vencieron en casa contra Sacramento Kings por 117-110, mientras que los de New York Knicks también derrotaron en casa a Los Angeles Lakers por 111-96, por lo que tras el encuentro acumularon cinco victorias seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 29 victorias en 56 partidos jugados. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 25 victorias en 55 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo variaciones en el marcador de ambos equipos, de hecho, los jugadores de New Orleans Pelicans llegaron a ganar de tres puntos (24-21) y sus rivales de seis (10-16) y finalizó con un resultado de 26-26. Después, en el segundo cuarto New York Knicks consiguió distanciarse en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 durante el cuarto y llegó a ir ganando por 11 puntos (34-45) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 26-27. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 52-53 en el marcador.

El tercer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, el cual concluyó con un resultado parcial de 37-40 y un total de 89-93. Finalmente, durante el último cuarto el equipo visitante se distanció de nuevo en el luminoso, tuvo una diferencia máxima de 11 puntos (93-104) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 17-23. Tras todo esto, el choque acabó con un resultado final de 106-116 para los visitantes.

Durante el partido, New York Knicks se hizo con la victoria gracias a los 32 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes de Julius Randle y los 21 puntos, una asistencia y siete rebotes de Alec Burks. Los 28 puntos, siete asistencias y tres rebotes de Brandon Ingram y los 25 puntos, siete asistencias y ocho rebotes de Zion Williamson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En el siguiente encuentro de la NBA, New York Knicks se verá las caras con Dallas Mavericks en el Centro American Airlines. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Washington Wizards en el Capital One Arena.