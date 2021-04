El español Marcel Granollers, número 13 de la ATP y el tenista argentino Horacio Zeballos, número 7 de la ATP cumplieron las previsiones al vencer en los octavos de final del torneo ATP 1000 de Mónaco en una hora y dos minutos por 6-3 y 6-1 a los jugadores rusos Karen Khachanov y Andrey Rublev, número 90 de la ATP y, número 76 de la ATP respectivamente. Tras este resultado, los ganadores estarán en los cuartos de final del torneo ATP 1000 de Mónaco.

Las estadísticas acerca del partido muestran que Granollers y Zeballos, los vencedores, lograron romper el saque 4 veces a sus contrincantes, mientras que la pareja derrotada, por su parte, no logró quebrar el saque a sus rivales. Asimismo, Granollers y Zeballos tuvieron un 53% de efectividad en el primer servicio y consiguieron el 74% de los puntos al saque, mientras que sus adversarios tuvieron un 77% de primer servicio, consiguiendo ganar el 49% de los puntos al saque. Por último, en cuanto a las penalizaciones, los ganadores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores de la pareja perdedora no hicieron ninguna doble falta.

En los cuartos de final, Granollers y Zeballos se verán las caras con los argentinos Guido Pella y Christian Garin.

La celebración del torneo de Mónaco (ATP Montecarlo) se produce entre el 11 y el 18 de abril sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 28 parejas.