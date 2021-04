La japonesa Miharu Imanishi, número 446 de la WTA y cabeza de serie número 2, cumplió las previsiones al vencer 3-0 en un partido donde su rival, la tenista japonesa Yukina Saigo se tuvo que retirar en los dieciseisavos de final del torneo de Monastir. Tras este resultado, veremos a la vencedora del partido en los octavos de final del torneo de Monastir.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que la tenista japonesa logró romper el saque una vez, logró un 62% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 100% de los puntos al saque. En cuanto a la jugadora japonesa, no pudo quebrar el saque a su adversaria ninguna vez, obtuvo un 60% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y consiguió ganar el 20% de los puntos al saque.

En los octavos de final, Imanishi jugará contra la ganadora del partido en el que se enfrentarán la estadounidense Amy Zhu y la tenista canadiense Stacey Fung.

El torneo de Monastir (ITF Tunisia 15A) se celebra del 11 al 18 de abril sobre pista dura exterior. En el torneo se enfrentan un total de 74 tenistas.