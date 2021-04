Fernando Alonso acaba con el sambenito de 'mal compañero': "Me río de eso"

A Fernando Alonso se le ha colgado de forma periódica el sambenito de ‘mal compañero’. Una etiqueta que provoca risas en el propio piloto de Alpine, que ha afrontado el tema en la rueda de prensa del GP de Bahréin.

“Me río de eso”, dijo Alonso al ser preguntado directamente por este asunto. Tras un silencio, continuó. “Es la tercera vez que piloto en Renault. En McLaren tuve dos etapas. He estado en diferentes equipos y he repetido. Aparentemente siempre han estado contentos conmigo porque si no, no me vuelves a llamar. Con Fisichella sigo hablando. De Trulli, que vive en Lugano, recibí una llamada cuando tuve el accidente ofreciéndome cualquier tipo de ayuda. Lo mismo con Stoffel, Jenson, con Esteban… Esteban ha estado pilotando esta semana un kart. Ese kart, de FA, se lo envié yo para que pilotáramos juntos y esta mañana hemos estado hablando de ello. Por eso te digo. Es algo de lo que me río porque todos mis compañeros siempre han sido buena gente y buenos amigos, no sólo en el momento de compartir equipo, sino también en el resto de mi carrera”.

Para zanjar el tema, el piloto asturiano quiso ver el lado positivo de la etiqueta que le acompaña en el paddock. “En muchas ocasiones, esta reputación viene bien, porque cuando luego mis compañeros descubren que soy normal, están felizmente sorprendidos”.

Alonso es principalmente señalado por la prensa británica, especialmente a raíz de la recordada temporada 2007, en la que McLaren era un auténtico polvorín debido a la relación entre Fernando, Ron Dennis y Lewis Hamilton. Hay quienes ven en la enorme diferencia en la pista entre el asturiano y sus compañeros, así como el rendimiento de Alonso, como el desencadenante de una fama que no haría honor a la realidad.