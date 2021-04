Se filtra una de las peticiones de Allegri antes de dejar la Juventus: "Deshazte de Cristiano"

Cada vez se enmaraña más la situación de Cristiano Ronaldo en la Juventus. Con los rumores sobre su marcha sonando cada vez más fuerte, La Repubblica ha publicado una filtración de una conversación entre el que fuera entrenador hasta 2019 Massimiliano Allegri y el presidente del club Andrea Agnelli, en la que el técnico pide que el portugués salga del equipo.

Según el medio italiano, Allegri fue directo con un “deshazte de Ronaldo. Está bloqueando el crecimiento del equipo y del club”. La Juve pagó alrededor de 100 millones de euros al Real Madrid por Cristiano Ronaldo. El luso llegaba al equipo como la pieza definitiva para ganar una Champions League que no se ha conseguido.

La frase de Allegri no es de extrañar debido a la particular relación que tenían el entrenador y Cristiano, a quien dirigió durante una temporada, antes de dejar la Juve. Ambos chocaron en múltiples ocasiones y como consecuencia Ronaldo acabó en el banquillo varias veces. Sim embargo, y curiosamente, una vez fuera de la Juve, Allegri ha tenido buenas palabras sobre Ronaldo en múltiples ocasiones, como cuando en 2020 declaró que "he entrenado a muchos jugadores de calidad con una mentalidad fuerte, pero para mí Cristiano Ronaldo es el mejor desde mi punto de vista, porque tiene una mentalidad diferente a los demás".