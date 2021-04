El Barça busca atacante: ¿una superestrella como Haaland o Neymar o fichaje 'low cost' como Depay o Agüero?

Si algo ha quedado claro esta temporada es que el Barça necesita un atacante de élite. La salida de Luis Suárez ha dejado un vacío que no se ha llenado, a Leo Messi se le ha visto en demasiadas ocasiones muy solo cargando con la responsabilidad ofensiva.

El jugador, por precio y estatus, llamado a marcar la diferencia en el Barça no ha acabado de explotar. Ni los números ni el juego de Antoine Griezmann, que llegó en el verano de 2019 por 120 millones de euros, convencen en Can Barça, donde no se descarta su salida para tratar de hacer caja. Su suplencia en partidos clave, como el sábado ante el Real Madrid, es sintomática. Tampoco convence Ousmane Dembélé pese a la mejora en su juego durante esta campaña. El extremo, además, acaba contrato en 2022 y su futuro no está nada claro.

Así, Joan Laporta se ha puesto manos a la obra para fichar un crack que refuerce al equipo y, de paso, convenza a Leo Messi de que hay un proyecto ganador para que renueve. Y el favorito del nuevo presidente azulgrana tiene nombre y apellido: Erling Haaland. En Semana Santa, el representante del jugador, Mino Raiola, y el padre, Alf-Inge Haaland, viajaron a España para conocer las condiciones del Barça... y también del Real Madrid.

Eso sí, el fichaje del delantero noruego no es nada sencillo. Para empezar, por la tremenda cotización del nueve de moda del mercado. Además de los dos clubes españoles, el Manchester City también está muy interesado en el fichaje de Haaland. Además, el Borussia Dortmund ha declarado, en boca de su director deportivo Michael Zorc, que no tiene intención de traspasarle este verano. La respuesta de Raiola fue, eso sí, contundente: "Hablé con el club y respeto su opinión, pero eso no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo", dijo. Está claro que el superagente presionará todo lo que pueda para que el futbolista salga cuanto antes y ahí es donde Laporta, gran amigo de Raiola, moverá ficha para traer al noruego. Su precio, eso sí, amenaza con ser prohibitivo: siempre a partir de 120 millones de euros y un salario para el futbolista cercano a los 50 millones, según aseguró esta semana el diario inglés Daily Mirror.

El ‘plan B’ del Barça es el culebrón de todos los veranos: el regreso de Neymar. Cuando parecía que su renovación con el PSG estaba a punto de producirse, la negociación parece haberse estancado. El brasileño declaró que quería volver a jugar con Messi, y la decisión del argentino puede ser clave en el futuro del brasileño. Si Leo decide aceptar la oferta del club galo, Neymar seguirá en París. Pero si finalmente opta por seguir de azulgrana, el brasileño podría presionar para volver al Barça.

El PSG, como siempre, no lo pondrá nada fácil. Más aún si Kylian Mbappé también decide no renovar y presiona por irse al Real Madrid. Eso sí, el contrato de Neymar finaliza en junio de 2022, lo que podría rebajar el precio del brasileño.

Aunque la complicadísima situación económica del club blaugrana podría hacer que los fichajes estrella tuvieran que ser postergados. Y ahí entrarían dos nombres: el Kun Aguero y Memphis Depay. Serían las opciones low cost, pues ambos acaban contrato en el mes de junio.

Laporta lo tiene claro, y si no puede fichar ni a Haaland ni a Neymar, su favorito es Sergio Agüero. Pese a que lleva una complicada y floja temporada, en la que solo ha jugado nueve partidos entre lesiones, Covid y pérdida de confianza de Pep Guardiola, la calidad del Kun está fuera de toda duda y su edad, 32 años, todavía hace pensar que le queda algún año de buen fútbol.

Aunque el preferido de Ronald Koeman en el caso de tener que fichar a coste cero no es Agüero, sino Memphis Depay. La confianza del neerlandés en su compatriota es total, y el polivalente delantero está cuajando un gran año en la Ligue 1 francesa: 16 goles y 9 asistencias. Su nombre, sin embargo, es menos atractivo y eso frena su llegada y le coloca el último de la lista para Joan Laporta pese al gusto del entrenador azulgrana.