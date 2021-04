Megan Rapinoe: "No pido cobrar lo mismo que Messi, esa no es la realidad"

Megan Rapinoe es una de las futbolistas más conocidas a nivel internacional. La capitana de Estados Unidos destaca por su calidad dentro del campo y por sus reivindicaciones fuera del terreno de juego.

Abanderada de la igualdad, Rapinoe ha vuelto a poner el foco en este problema real en una entrevista concedida a Radio Montecarlo con motivo del encuentro de selecciones entre Francia y el combinado estadounidense.

"Por lo que nosotras luchamos es por igualdad de inversiones, igualdad de oportunidades, mismos fondos y recursos destinados al equipo. Yo no pido que Messi el mismo salario que Messi, esa no es la realidad", explicó la campeona del mundo.

"Si puedo tener el mismo programa juvenil, los mismos programas de marketing, entonces podemos empezar a hablar sobre el crecimiento del fútbol femenino... Lo hemos visto desde hace cuatro o cinco años con las inversiones que se han hecho, el nivel de clubes y jugadoras ha aumentado. La Copa del Mundo de 2019 fue un ejemplo perfecto. ¡Y fue porque hicimos mucho ruido!", añadió Rapinoe, que pide para el fútbol femenino atención e inversiones.

Asimismo, la capitana hizo una reflexión sobre discriminaciones a otros colectivos: "No son sólo los jugadores negros tienen que hablar sobre el racismo, no sólo los jugadores homosexuales son los que tienen que hablar sobre la homofobia, no sólo las mujeres que tienen que hablar sobre la desigualdad salarial. Todos somos responsables".