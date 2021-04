Toni Nadal nomina a Rafa para el Real Madrid: "Como presidente no, pero como directivo sí le veo en el futuro"

Toni Nadal pasó en la noche del lunes por El Transistor después de que haya vuelto al circuito ATP como entrenador del tenista canadiense Félix Auger-Aliassime y repasó sus sensaciones en su vuelta. Sin embargo, y de manera prácticamente inevitable, también fue preguntado por su sobrino, Rafa Nadal.

El que ha sido mentor y entrenador del mejor tenista español de la historia aseguró que cuenta con el beneplácito de su sobrino para 'cambiar de bando'. "Ya dejé claro que sigo trabajando para mi sobrino en la Academia y no he dejado de ser su tío, siempre quiero que gane Rafa; si hay enfrentamiento entre ellos no me sentaría en el box, no tocaría, no me gusta engañar a nadie. Si a Rafa no le hubiese parecido bien, no hubiese vuelto con Aliassime"

Sin embargo, el gran 'bombazo' con respecto a su sobrino lo soltó hablando de los planes que puede tener tras su retirada. Al ser preguntado por si tendría un papel en el futuro en el Real Madrid, Toni ve a Rafa con ganas. "No veo a Rafa siendo presidente del Real Madrid pero sí le vería como directivo en un futuro. Es un apasionado del deporte y del Real Madrid", vaticinó.

Curiosamente, él podría haber estado en estos momentos en la misma posición... pero del bando contrario. Toni fue uno de los nombres fuertes de la candidatura de Víctor Font a la presidencia del Barcelona, en unas elecciones que terminó ganando Joan Laporta. Sin embargo, aseguró que Font "le sigue pareciendo la persona idónea para presidir el Barça".