New Orleans Pelicans ganó como local a Sacramento Kings por 117-110 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar fuera de casa contra Cleveland Cavaliers por 109-116, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cuatro victorias seguidas, mientras que los de Sacramento Kings perdieron a domicilio con Utah Jazz por 128-112, por lo que tras este resultado completaron una racha de ocho derrotas seguidas. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 25 partidos ganados de 54 disputados. Por su parte, Sacramento Kings se quedaría fuera de los Play-off con 22 victorias en 54 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 31-19. Después, durante el segundo cuarto los locales ampliaron su diferencia, de hecho, consiguieron otro parcial de 11-1 durante el cuarto y llegaron a ir ganando por 26 puntos (66-40) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 37-26. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 68-45 en el marcador.

En el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante recortaban distancias en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y terminó con un resultado parcial de 18-29 (y un 86-74 global). Por último, en el transcurso del último cuarto los visitantes también lograron acercarse de nuevo en el luminoso, aunque no lo suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 31-36. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado final de 117-110 a favor de New Orleans Pelicans.

Durante el partido, destacaron las actuaciones de Brandon Ingram y Zion Williamson, que consiguieron 34 puntos, siete asistencias y seis rebotes y 30 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron De'Aaron Fox y Harrison Barnes, con 43 puntos, seis asistencias y seis rebotes y 16 puntos, una asistencia y 11 rebotes respectivamente.

Tras vencer este encuentro, en el próximo duelo New Orleans Pelicans se enfrentará a New York Knicks en el Smoothie King Center, mientras que en el próximo encuentro, Sacramento Kings se verá las caras con Washington Wizards en el Golden 1 Center.