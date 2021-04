Tommy Paul, estadounidense, número 54 de la ATP, ganó durante los treintaidosavos de final del torneo ATP 1000 de Mónaco por un marcador de 4-1 en un partido donde su contrincante, Pedro Martínez Portero, tenista español, número 100 de la ATP, tuvo que retirarse. Con este resultado, Paul estará en los dieciseisavos de final del torneo ATP 1000 de Mónaco.

Las estadísticas del partido indican que Paul logró quebrar el saque una vez, consiguió un 75% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 75% de los puntos al saque. En cuanto al tenista español, no logró quebrar el saque ninguna vez, consiguió un 88% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 50% de los puntos al saque.

El torneo continuará con el enfrentamiento de Paul y el vencedor del partido entre el tenista estadounidense Taylor Fritz y el jugador español Roberto Bautista Agut.

La celebración del torneo de Mónaco (ATP Montecarlo) se produce desde el 10 hasta el 18 de abril sobre tierra batida exterior. En esta competición se presentan un total de 76 tenistas, de los cuales 56 pasan a la final entre aquellos que se clasifican directamente, los que superan la fase previa del campeonato y los jugadores invitados.