New Orleans Pelicans venció fuera de casa a Cleveland Cavaliers por 109-116 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Cleveland Cavaliers sufrieron una derrota en casa contra Toronto Raptors por 115-135, completando una racha de tres derrotas en sus cinco últimos partidos, mientras que los de New Orleans Pelicans ganaron en casa a Philadelphia 76ers por 101-94, sumando un total de tres victorias en sus cinco últimos encuentros. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 24 partidos ganados de 53 jugados. Por su parte, Cleveland Cavaliers, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los Play-off con 19 victorias en 53 partidos disputados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 10-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 39-29. Después, durante el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores del equipo visitante, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2, el cual terminó con un resultado parcial de 29-33. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 68-62 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes redujeron distancias de nuevo en el luminoso y finalizó con un resultado parcial de 26-28 y un 94-90 total. Finalmente, el último cuarto nuevamente tuvo como protagonistas a ambos equipos, con alternancias en el marcador hasta que el equipo visitante logró cerró el cuarto con un resultado parcial 15-26. Tras todo esto, el duelo finalizó con un resultado de 109-116 para New Orleans Pelicans.

Junto a todo esto los jugadores que más destacaron de New Orleans Pelicans fueron Zion Williamson y Brandon Ingram, que consiguieron 38 puntos, cuatro asistencias y nueve rebotes y 27 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Dean Wade y Kevin Love por sus acciones durante el partido, con 21 puntos, dos asistencias y seis rebotes y 19 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente partido New Orleans Pelicans se enfrentará a Sacramento Kings en el Smoothie King Center, mientras que el próximo contrincante de Cleveland Cavaliers será Charlotte Hornets, con el que se verá las caras en el Spectrum Center.