New York Knicks consiguió ganar en casa frente a Memphis Grizzlies por 133-129 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota fuera de casa contra Boston Celtics por 101-99. Por su parte, los de Memphis Grizzlies vencieron a domicilio a Atlanta Hawks por 113-131. Tras el partido, New York Knicks se queda empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 26 partidos ganados de 53 disputados, mientras que también Memphis Grizzlies se quedaría fuera de los Play-off con 26 partidos ganados de 50 jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador al equipo visitante, de hecho, consiguió un parcial de 10-0 y alcanzó una diferencia de 15 puntos (18-33) hasta finalizar con un resultado de 23-35. Posteriormente, durante el segundo cuarto New York Knicks logró aproximarse en el electrónico, el cual concluyó con un resultado parcial de 28-25. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 51-60 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los locales consiguieron acercarse de nuevo en el luminoso hasta que finalizó con un resultado parcial de 32-30 y un 83-90 de resultado global. Por último, en el último cuarto remontaron los jugadores de New York Knicks para empatar el partido, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 y el cuarto terminó con un resultado parcial de 31-24. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 114-114, por lo que hubo que esperar hasta la prórroga para conocer al vencedor.

La prórroga tuvo como dominador al equipo local y finalizó con un resultado parcial de 19-15, siendo el resultado final del partido 133-129 a favor de New York Knicks.

Durante el partido, New York Knicks consiguió el triunfo gracias a los 15 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes de Julius Randle y los 20 puntos, dos asistencias y cinco rebotes de RJ Barrett. Los 20 puntos, dos asistencias y 14 rebotes de Jonas Valanciunas y los 26 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes de JA Morant no fueron suficientes para que Memphis Grizzlies pudiese ganar el partido.

Tras ganar el encuentro, en el siguiente duelo New York Knicks se verá las caras con Toronto Raptors en el Madison Square Garden, mientras que en el próximo encuentro, Memphis Grizzlies jugará contra Indiana Pacers en el Fedexforum.