El Plus Ultra y la Deportiva Minera prosiguen con su camino en la Segunda Fase de Tercera División en busca de nuevos objetivos, disputando este domingo a las 12:00 el partido que corresponde a la jornada inicial en el estadio Municipal Llano de Brujas.

El Plus Ultra ocupó el 11º lugar en la Primera Fase de Tercera División con nueve puntos y unas cifras de 11 tantos a favor y 52 en contra.

En cuanto al rival, la Deportiva Minera quedó en séptima posición en la fase anterior de la liga con 24 puntos y un balance de 18 goles a su favor y 20 en contra.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Plus Ultra, de hecho, los números muestran dos victorias y tres derrotas para el equipo local. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Plus Ultra, pues han ganado ya tres partidos a domicilio. El último encuentro que jugaron el Plus Ultra y la Deportiva Minera en este torneo fue en noviembre de 2019 y acabó con un resultado de 2-0 a favor de la Deportiva Minera.