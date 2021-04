El próximo domingo a las 12:00 se disputará el partido de la segunda jornada de la Segunda Fase de Segunda B, el cual medirá At. Levante y al Llagostera en el Ciudad Deportiva de Buñol.

El At. Levante tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la segunda jornada después de perder el último partido frente al Cornellà por un marcador de 3-0.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Ciudad Deportiva de Buñol y el balance es de tres victorias y un empate a favor del At. Levante. A su vez, los locales llevan un total de cuatro encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Segunda Fase de Segunda B. La última vez que jugaron el At. Levante y el Llagostera en esta competición fue en febrero de 2020 y el encuentro concluyó con un 1-3 para el At. Levante.

Actualmente, entre el At. Levante y el Llagostera existe una diferencia de siete puntos en la clasificación. En este momento, el At. Levante cuenta con 22 puntos y se sitúa en séptima posición. Por su lado, los visitantes cuentan con 29 puntos y ocupan la tercera posición en el campeonato.