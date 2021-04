Ricciardo, sobre su relación con Sainz: "Se viste como un señor de 60 años, pero por lo demás, todo bien"

Daniel Ricciardo ha comentado en una entrevista a 'Square mile' el documental de Netflix 'Drive to survive', que sigue a los pilotos de la F1 durante el Mundial y que no ha gustado mucho en el paddock.

Según ha comentado el australiano, en la segunda temporada del documental, la línea argumental trata de crear una rivalidad entre él y Carlos Sainz, algo que, en palabras de Ricciardo, no existe: "Intentaron crear una rivalidad entre Sainz y yo y no era así. Como si no fuera un rival más que cualquier otro. No había ningún resentimiento personal con él, pero creo que Netflix quería algo, así que muchas preguntas iban sobre Carlos", explica.

Y continúa, en tono jocoso, sobre el piloto español de Ferrari: "Probablemente haya otros tipos que no me gustan, ya sabes, a diferencia de Carlos ... quiero decir, se viste como un hombre de 60 años, pero por lo demás está bien"

Demasiada importancia a los accidentes

Ricciardo continúa con su análisis del documental, de mucho éxito en la plataforma de contenidos pero que ha generado bastante debate. El piloto de McLaren elogia la primera temporada, pese a su descontento con la segunda: "La primera temporada fue increíble. Sus números fueron alucinantes. Hizo mucho por nosotros y por el deporte".

Y a colación del programa de Netflix, Ricciardo ahonda en la tendencia de dar demasiada visibilidad a los accidentes, incluso desde la propia organización de la Fórmula 1: "Creo que el año pasado, la F1 puso en sus redes sociales, como, 'Los 10 mejores momentos del año' o algo así, y ocho de los diez fueron accidentes. Yo estaba como: 'Son unos jodidos idiotas", afirma con contundencia.