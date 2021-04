Victoria fuera de casa de la AS Roma, que tomó la delantera en la eliminatoria tras vencer este jueves en el Johan Cruijff Arena al Ajax por 1-2. Durante la fase anterior de la Europa League el equipo de Ámsterdam eliminó al Young Boys, mientras que la AS Roma consiguió vencer al Shakhtar Donetsk. Tras la disputa del encuentro la AS Roma se sitúa en ventaja con respecto al Ajax, que tendrá la dificultad añadida de intentar remontar fuera de casa.

La primera parte del partido arrancó de modo inmejorable para el equipo local, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de Davy Klaassen en el minuto 39, terminando de esta manera el primer tiempo con el marcador de 1-0.

Tras el ecuador del partido, en el segundo periodo llegó el gol para la AS Roma, que puso las tablas con un gol de Lorenzo Pellegrini en el minuto 57. Sumó otra vez el conjunto visitante, que logró remontar a través de un gol de Roger Ibanez poco antes del final, concretamente en el 87, acabando el enfrentamiento con un resultado definitivo de 1-2.

En el capítulo de los cambios, el Ajax de Erik ten Hag relevó a Brian Brobbey, Sean Klaiber y Oussama Idrissi por David Neres, Devyne Rensch y Antony Santos, mientras que el técnico de la Roma, Paulo Fonseca, ordenó la entrada de Riccardo Calafiori, Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Carles Pérez para suplir a Leonardo Spinazzola, Edin Dzeko, Jordan Veretout y Pedro.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores. Mostró dos tarjetas amarillas a Devyne Rensch y Lisandro Martñinez, del Ajax y tres a Bruno Peres, Bryan Cristante y Riccardo Calafiori de la Roma.

Tras el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo 15 de abril en el estadio de la AS Roma sabremos quién pasará a la siguiente fase del campeonato.