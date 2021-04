Dragos Nicolae Madaras, sueco cumplió las previsiones al vencer por 6-1 y 6-0 en cincuenta y nueve minutos a Oleg Prihodko, tenista ucraniano en los octavos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, podremos seguir viendo al ganador del partido en la siguiente fase del torneo de Antalya, los cuartos de final.

El tenista ucraniano no pudo romper el saque a su oponente ninguna vez, mientras que el jugador sueco, por su parte, lo hizo 5 veces. Asimismo, el sueco tuvo un 84% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró el 72% de los puntos al saque, mientras que su adversario obtuvo un 66% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y consiguió ganar el 34% de los puntos al saque.

El jugador sueco jugará en los cuartos de final contra el ganador del partido entre el tenista español Pablo Llamas Ruiz y el jugador italiano Edoardo Graziani.

En el torneo de Antalya (ITF Turkey F14) participan un total de 88 jugadores. Además, se celebra entre el 4 y el 11 de abril sobre tierra batida al aire libre.