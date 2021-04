Brooklyn Nets se hizo con la victoria como local frente a New Orleans Pelicans por 139-111 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a New York Knicks por 114-112 y tras este partido suman un total de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, mientras que los visitantes perdieron fuera de casa con Atlanta Hawks por 123-107, consiguiendo un total de cuatro derrotas en los cinco últimos partidos. Brooklyn Nets, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 36 partidos ganados de 52 disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 22 partidos ganados de 51 jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y acabó con un 36-33. Posteriormente, en el segundo cuarto el equipo local logró distanciarse en el luminoso y consiguió marcar la máxima diferencia de puntos (20 puntos) al final del cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 43-26. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 79-59 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto los locales ampliaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y llegaron a ir ganando por 35 puntos (111-76) hasta que terminó con un resultado parcial de 36-23 y un 115-82 total. Por último, durante el último cuarto recortaron distancias los visitantes, aunque no lo suficiente para poder vencer el partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 24-29. Finalmente, el partido finalizaba con un resultado de 139-111 para los jugadores del equipo local.

Gran parte de la victoria de Brooklyn Nets se cimentó a partir de los 24 puntos, seis asistencias y dos rebotes de Kyrie Irving y los 22 puntos, dos asistencias y tres rebotes de Lamarcus Aldridge. Los 26 puntos, una asistencia y cinco rebotes de Eric Bledsoe y los 16 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes de Zion Williamson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo choque de Brooklyn Nets será contra Los Angeles Lakers en el Barclays Center. Por su parte, en el próximo partido, New Orleans Pelicans se verá las caras con Philadelphia 76ers en el Smoothie King Center.