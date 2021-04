Boston Celtics venció como local a New York Knicks por 101-99 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Boston Celtics perdieron en casa contra Philadelphia 76ers por 96-106. Por su parte, los de New York Knicks también perdieron a domicilio con Brooklyn Nets por 114-112 y tras el encuentro acumulan un total de cuatro derrotas en los cinco últimos partidos. Tras el partido, Boston Celtics se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 26 victorias en 52 partidos disputados, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 25 victorias en 52 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 12-1 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 21-19. Tras esto, el segundo cuarto nuevamente tuvo alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 26-27. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 47-46 en el marcador.

El tercer cuarto de nuevo estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, que concluyó con un resultado parcial de 23-27 y un 70-73 global. Por último, en el transcurso del último cuarto Boston Celtics logró remontar el resultado, tuvo una diferencia máxima de seis puntos (99-93), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 31-26. Finalmente, el partido concluía con un resultado de 101-99 a favor de Boston Celtics.

En el transcurso del partido destacaron Jaylen Brown y Jayson Tatum por su participación en el encuentro, tras conseguir 32 puntos, tres asistencias y 10 rebotes y 25 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron RJ Barrett y Julius Randle por sus acciones en el partido, con 29 puntos, dos asistencias y cinco rebotes y 22 puntos, seis asistencias y nueve rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Boston Celtics se verá las caras con Minnesota Timberwolves en el Td Garden, mientras que New York Knicks buscará la victoria contra Memphis Grizzlies en el Madison Square Garden.