Los jugadores alemanes Benjamin Hassan y Constantin Schmitz cumplieron las previsiones al ganar en cuarenta y siete minutos por 6-2 y 6-1 al tenista italiano Vito Dell`Elba y al argentino Bautista Vilicich en los octavos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, los tenistas consiguen el puesto para los cuartos de final del torneo de Antalya.

La pareja derrotada no consiguió quebrar el saque ninguna vez, mientras que los ganadores lo lograron en 5 ocasiones. Asimismo, Hassan y Schmitz tuvieron un 70% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y lograron ganar el 76% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus contrincantes fue de un 74%, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 36% de los puntos al saque.

El campeonato continuará con el enfrentamiento de Hassan y Schmitz contra los jugadores uzbecos Sanjar Fayziev y Markos Kalovelonis.

El torneo de Antalya (ITF Turkey F14) se desarrolla entre el 6 y el 10 de abril sobre tierra batida al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 14 parejas.