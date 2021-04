Carlos Checa y Ernest Riveras protagonizan el vídeo viral del GP de Doha: "Se le apagó la luz"

El GP de Doha de motociclismo, segunda cita del campeonato del mundo, dejó muchas imágenes, como la victoria de Fabio Quartararo en MotoGP o la de Pedro Acosta en Moto3. Pero en estos días no han sido ellos los protagonistas de un vídeo que está corriendo por todos los whatsapp.

La estrella del vídeo del momento es Carlos Checa. La reacción del expiloto y actual comentarista de DAZN a una frase del narrador, Ernest Riveras, no la vio venir ni él mismo.

Ocurrió durante los libres de Moto3. En un momento dado, Riveras habló sobre la iluminación del circuito catarí de Doha, donde se emplean innumerables focos LED. Aprovechando este dato, comentó que recientemente había fallecido el inventor de esta tecnología, el japonés Isamu Akasaki. Lo que el veterano narrador, que ha vivido muchas cosas en directo, no esperaba es la frase de Checa: "Se le apagó la luz".

Riveras sólo pudo apagar el micrófono para evitar que se escuchara en directo el ataque de risa que le dio. El propio Checa se ha tomado con humor lo sucedido: "El GP de Doha será recordado por muchas cosas. A mí me costará muchísimo olvidar ésta... A veces, la conexión cerebro-palabras es tan rápida que, no te das cuenta, y te has pasado de frenada".

Carlos Checa comparte labores de comentarista con otro expiloto, Álex Crivillé, y ambos forman un tándem muy bien entendido con Ernest Riveras, además del resto del equipo de retransmisiones de DAZN.