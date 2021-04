Keylor Navas baja los humos al madridismo: "Mbappé nunca me ha preguntado por el Madrid"

Kylian Mbappé y el Real Madrid llevan vinculados sus nombres desde hace años, pero no acaban de unir sus destinos. El club quiere al francés a toda costa, aunque la irrupción de Erling Haaland ha hecho rebajar un poco el favoritismo hacia la estrella del PSG.

En el club parisino comparte vestuario con un hombre que conoce bien cómo es el Real Madrid: Keylor Navas. De su buena relación con todo el vestuario también forma parte Mbappé, pero eso no significa que hayan compartido charlas sobre el club blanco. "Nunca me ha preguntado por el Madrid. Me ha preguntado por mis experiencias, pero nunca por el Madrid", afirmó portero 'tico' en France Football.

El portero costarricense ha encontrado acomodo en la capital francesa y ahí goza del prestigio y cariño que, institucionalente, se le negó en Madrid.

"Tengo un gran reconocimiento al Real Madrid y a todos los compañeros que me han tratado bien. Y por supuesto Zidane, con el que hemos ganado todo. Tenemos una historia en común que no se nos irá de la memoria. Pero hay cosas que no controlamos. Fue Dios el que me guió a dejar el Real Madrid", asegura.

Uno de los grandes momentos que atesorará sobre esta temporada es el penalti que le paró a Messi. "Fue increíble, es algo que no pasa cualquier día. Pero cuando pasan esas cosas, tenemos que estar preparados. Sin embargo, es cierto que pararle un penalti a un jugador como él fue fantástico. SI tienes alguna vez la receta para frenar a Messi, envíame un E-mail y lo reenviaré a todo el mundo. Tira penaltis por la derecha, izquierda, al centro... Me dejé guiar por la intuición del momento", admite Navas.