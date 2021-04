El polémico vídeo publicado por Paul Pierce durante un directo de Instagram en el que se le veía en estado de embriaguez y rodeado de strippers le ha costado el trabajo a la leyenda de los Boston Celtics. ESPN no ha tolerado el comportamiento de ‘The Truth’ y ha rescindido su contrato como analista NBA.

Desde ESPN castigaron el comportamiento de exjugador y además recalcaron que en el vídeo no se respetaba ninguna medida sanitaria relacionada con la pandemia de Covid-19. El exjugador llevaba trabajando en el canal desde que se retiró en 2017, colaborando en los programas The Jump y The Countdown de forma asidua.

Big Things coming soon stay tuned make sure u smile #Truthshallsetufree pic.twitter.com/YIaJMcNQoH — Paul Pierce (@paulpierce34) April 5, 2021

Paul Pierce parece habérselo tomado con optimismo y no tardó en contestar a su despido en Twitter avisando que ya está trabajando en nuevos proyectos. “Se vienen cosas importantes, estad atentos y aseguraos de sonreír”, escribió, utilizando los hashtags #Truthshallsetufree y #Smile, junto a un vídeo en el que declaraba que “no puedo perder. Incluso cuando pierdo, gano”.