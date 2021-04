El alcalde de Valladolid no da crédito al "robo manifiesto" del FC Barcelona ante el equipo de su tierra

El Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, utilizó su cuenta personal de Twitter para dar su opinión sobre la derrota del Real Valladolid ante el FC Barcelona, la cual comenzó catalogando directamente de “robo”, sin ningún tipo de tapujo. “El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible”.

“Madre del amor hermoso. Qué desverguenza. Minuto 80 y aun así vamos 0-0. Hay 11 héroes de blanquivioleta hoy. Qué indecencia”, comentó Óscar Puente. “Yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca. Por poco no ganan. No han estado a la altura de su gran labor. Ha estado muy por encima de ellos”, escribió tras el 1-0 del Barça, para posteriormente hacer referencia a jugadas de otros partidos en los que el VAR había hecho acto de presencia, pero en algunas del FC Barcelona – Real Valladolid no.

Todo mi apoyo a los jugadores del @realvalladolid que hoy han dado una lección de fútbol en el Camp Nou. Y a Nacho por hablar clarito. Ya está bien de que te tomen el pelo y encima tengas que hacer como que no te has enterado. https://t.co/zmCuspy6k0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

Además, el alcalde vallisoletano replicó el vídeo con la entrevista a Nacho, en la que hablaba de que “los árbitros quieren meterle mordiente a LaLiga” y que “es una falta de respeto hacia los jugadores. Nos vamos con cara de tontos”. Puente aprovechó estas declaraciones para terminar respaldando a los blanquivioletas. “Todo mi apoyo a los jugadores del Real Valladolid, que hoy han dado una lección de fútbol en el Camp Nou. Y a Nacho por hablar clarito. Ya está bien de que te tomen el pelo y encima tengas que hacer como que no te has enterado”.