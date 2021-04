Brooklyn Nets logró vencer en casa frente a New York Knicks por 114-112 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Brooklyn Nets sufrieron una derrota a domicilio contra Chicago Bulls por 115-107. Por su parte, los de New York Knicks vencieron fuera de casa a Detroit Pistons por 81-125. Tras el partido, Brooklyn Nets se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 35 partidos ganados de 51 disputados, mientras que New York Knicks se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 25 victorias en 51 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el marcador y concluyó con un 31-34. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores de New York Knicks consiguieron distanciarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial de 17-2 y alcanzaron una diferencia de 14 puntos (53-67) durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 26-33. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 57-67 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto los locales lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 14-2 y anotaron la máxima diferencia (un punto) al final del cuarto y el cuarto acabó con un resultado parcial de 32-21 y un total de 89-88. Por último, en el último cuarto los jugadores de Brooklyn Nets elevaron su diferencia, llegaron a ir ganando por ocho puntos (102-94) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 25-24. Finalmente, el partido concluyó con un resultado final de 114-112 para Brooklyn Nets.

Durante el partido, Brooklyn Nets consiguió el triunfo gracias a los 40 puntos, siete asistencias y dos rebotes de Kyrie Irving y los 23 puntos, una asistencia y cuatro rebotes de Jeff Green. Los 19 puntos, 12 asistencias y 15 rebotes de Julius Randle y los 22 puntos y cuatro rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el próximo choque de Brooklyn Nets será contra New Orleans Pelicans en el Barclays Center, mientras que New York Knicks jugará contra Boston Celtics en el Td Garden.