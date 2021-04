El 'caso Diakhaby' se calienta y el fútbol suma otro episodio más de racismo: Eto'o, Iñaki Williams, Neymar...

El presunto insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby en el partido entre Cádiz y Valencia sigue coleando, como no podía ser de otra forma. El Valencia, que recibió algunas críticas por continuar jugando el encuentro, le mostró este lunes su total apoyo al jugador galo y condenó tajantemente cualquier episodio racista. Mientras, el defensa andaluz se defiende y denuncia que parece que la presunción de inocencia no exista. Este martes, ofrecerá una rueda de prensa para dar su versión mientras LaLiga investiga lo sucedido y ve indicios de que «algo pasó» en el estadio Ramón de Carranza.

El Valencia quiso simbolizar su apoyo a Diakhaby con una foto institucional sobre el campo Antonio Puchades de Paterna. Con el galo comandando el posado, detrás de él formaron los jugadores y el resto del staff técnico con el brazo y la mano extendidos: "Ayer, hoy, mañana y siempre: stop al racismo", fue el mensaje lanzado.

El presidente de la entidad che, Anil Murthy, también quiso apoyar al jugador. "No podemos ponernos de perfil con algo tan grave como el racismo. Es el momento de cambiar y el Valencia CF va a ir hasta el final en apoyo de su jugador y en contra del racismo. Ayer dimos un paso atrás en la lucha contra el racismo. El fútbol tiene que ser un ejemplo para la sociedad. ¡No al racismo!", dijo el directivo singapurense.

"Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia CF va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables. Esta mañana hemos hablado con LaLiga para instarle a que vayan también hasta el final en la investigación sobre lo sucedido. Esto no puede quedar ahí y no puede volver a pasar con ningún jugador de ningún equipo", señaló Murthy.

Javier Tebas recogió el guante lanzado por el Valencia. "Algo pasó en el Ramón de Carranza y como hemos hecho otras veces con incidentes racistas, hemos hecho un procedimiento interno de investigación y lo que tenemos que hacer es con los vídeos e imágenes del partido ver y aclarar lo que pasó en ese instante", explicó el presidente de LaLiga. "Las versiones son algo contradictorias, pero la conducta del jugador del Valencia también muestra que algo pasó», señaló enVamos.

Tebas también quiso explicar por qué los jugadores valencianistas volvieron al campo y siguieron con el partido. "Lo que hizo el Valencia volviendo al terreno de juego es hacer caso a lo que decía el árbitro, porque él no lo había escuchado".

Antes, el Cádiz anunció que este martes comparecerá Juan Cala para explicar lo sucedido, mientras que el jugador, a su llegada a su pueblo, Lebrija (Sevilla), quiso defenderse. "La presunción de inocencia no aparece en este país", dijo molesto. "No me voy a esconder".

Eto’o, el precursor

En 2005, el del Barça amenazó con irse por los cánticos de La Romareda. 'Uh, uh, uh', se oía, imitando a un mono. Finalmente, convencieron al camerunés, que se quedó.

La polémica Neymar-Alvaro

En septiembre, Ney fue expulsado por agredir a Álvaro. El brasileño dijo que el español le había proferido un insulto racista. Ambos mantienen ahora una profunda enemistad.

Iñaki Williams en Cornellá

Seguidores del Espanyol gritaron ‘Uh, uh, uh’ al del Athletic, que se encaró con la grada y se sintió "humillado". La Fiscalía se querelló contra dos aficionados, el caso está en curso.

"El negro" a Pierre Webó

El cuarto árbitro usó esa expresión para referirse al del Basaksehir, quemontó en colera. Su equipo le respaldó y el PSG también:partido suspendido y se jugó al día siguiente.