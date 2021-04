El lado más personal de Modric y Kroos: ¿Quién cocina mejor? ¿Quién ve más series?

Luka Modric y Toni Kroos son dos de los mejores centrocampistas del mundo y el alma de la medular madridista junto a Casemiro. El croata y el alemán protagonizan el primer episodio de 'Teammates', la nueva serie en redes sociales del Real Madrid con cuestionarios personales y deportivos a los que someten a sus estrellas.

En el vídeo se ve el buen rollo que comparten los dos compañeros, que llevan juntos en el Real Madrid ya casi ocho años. El cuestionario comienza recordando un tuit de la cuenta de la Champions en la que preguntaban que quién era mejor de los dos, un mensaje al que ambos respondieron en su día desde sus cuentas personales diciendo que "mejor juntos".

¿Quién cocina mejor? "Ninguno". Ambos centrocampistas confiesan que no son nada amigos de la cocina. En cuanto a quién ve más series, Kroos asegura que no tiene tiempo, mientras que el croata es de los que se hacen maratones: "Si una serie me engancha la quiero ver ya toda, del tirón".

"¿Quién tiene más opciones de que se le caiga el móvil?" Y Modric contesta rotundo: "Toni, porque está siempre con el móvil y alguna vez se le tiene que caer", dice, provocando las risas de su compañero.