Sergio Ramos: "Nunca perdonaré el dolor de mis abuelos o mis padres, que hoy en día no pueden pisar el campo del Sevilla"

La serie documental de Sergio Ramos, La Leyenda de Sergio Ramos, se estrenará en Amazon Prime el próximo 9 de abril, pero ya se conocen algunas de las perlas que dejará el jugador del Real Madrid, que hablará de su futuro, pero también de su pasado, cuando se mudó del Sevilla al club blanco.

“El mayor error fue no dar explicaciones. Dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió. Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré”, declara Sergio Ramos.

“Se le mintió al sevillismo y eso es lo que hizo que a mí se me recibiera de una manera muy dolorosa. No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos o mis padres, que no pueden pisar a día de hoy el campo del Sevilla”, explica el jugador del Real Madrid. “Por eso he actuado con esa ira cuando he marcado... Por todo lo que han sufrido sobre todo los míos. Y volvería mil veces a tomar la misma decisión, pero nunca dejaría que se contase como se hizo”.

Pese a todo, Ramos tiene claros sus colores. “Soy sevillista, lo seré hasta la muerte, pero también puedo decir en mayúsculas y con la boca grande, que soy el capitán del Real Madrid y la Selección española”.

Sobre su futuro, el defensa del Real Madrid, que todavía no ha renovado con el club blanco, asegura que tomará una decisión por sí mismo. “Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera. Estoy de puta madre y los años que vengan rendiré al máximo nivel. Si no, me quedo en mi casa. Si no, no me merecería la pena. Que esté bien con mi edad no es casualidad. Venimos de años atrás sembrando”.

Pese a esa incertidumbre, Sergio Ramos no duda a la hora de hablar de sus objetivos deportivos. “Pienso en la quinta Champions, el Mundial, los Juegos... Me iré cuando llegue el momento. La idea es formar parte de la historia del mejor club del mundo, el Real Madrid. La retirada la veo hoy bastante lejos”.