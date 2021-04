Mathieu revela que no quería irse al Barça: "Redacté un contrato falso para presentarlo al Valencia"

Jeremy Mathieu pasó tres temporadas en el FC Barcelona después de hacerse un nombre en el Valencia, equipo del que llegó a ser capitán. Un salto a un grande de Europa que, sin embargo no fue un cambio nada claro para el francés.

Así lo ha revelado recientemente el propio Mathieu a L'Equipe: "No quería ir al Barça. Cuando se me propuso era capitán en Valencia, estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: ¿voy a pulir el banquillo en Barcelona?", explica.

El defensa revela que redactó un contrato falso, con una cantidad entre medias de lo que cobraba y de lo que ofrecía el Barça y se la presentó a Rufete, por entonces director deportivo del club.

Con la total intención de quedarse pero mejorando su sueldo, Matieu presentó la oferta, pero el presidente, Amadeo Salvo, la rechazó. Entonces el francés puso fin a su etapa en el Valencia: "Entendí que no contaban conmigo".

En el club azulgrana pasó grandes noches... y otras no tanto, como él mismo recuerda: "Me metí un gol en propia con el Barça ante el Villarreal. En un córner no veo que llegue el balón, rebota en mi pecho y se mete en la portería. Después, todos los periodistas españoles me aplastaron, como si lo hubiera hecho a propósito", recuerda.