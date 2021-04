New Orleans Pelicans venció como visitante a Houston Rockets por 115-122 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Houston Rockets perdieron fuera de casa contra Boston Celtics por 118-102, por lo que tras el partido completaron una racha de cinco derrotas seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Atlanta Hawks por 103-126. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 22 partidos ganados de 49 jugados, mientras que Houston Rockets, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 13 partidos ganados de 49 disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de New Orleans Pelicans, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 12-1 y llegaron a ir ganando por 12 puntos (11-23) hasta finalizar con un 27-38. Tras esto, en el segundo cuarto New Orleans Pelicans consiguió mantener su diferencia en el marcador y acabó con un resultado parcial de 32-32. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 59-70 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los locales lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, consiguieron la máxima diferencia (tres puntos) al final del cuarto hasta que terminó con un resultado parcial de 33-19 y un 92-89 total. Por último, el último cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta que el equipo visitante logró cerró el cuarto con un resultado parcial 23-33. Finalmente, el choque finalizó con un resultado final de 115-122 a favor de New Orleans Pelicans.

Gran parte de la victoria de New Orleans Pelicans se cimentó a partir de los 27 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes de Lonzo Ball y los 15 puntos, una asistencia y 12 rebotes de Willy Hernangomez. Los 26 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Kelly Olynyk y los 15 puntos, tres asistencias y 12 rebotes de Christian Wood no fueron suficientes para que Houston Rockets ganase el partido.

El siguiente encuentro enfrentará a New Orleans Pelicans con Atlanta Hawks en el State Farm Arena. Por su parte, en el próximo partido, Houston Rockets buscará la victoria contra Phoenix Suns en el Toyota Center.