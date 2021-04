Victoria de Quartararo con podio de Martín en MotoGP e histórico triunfo español en Moto3

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) se apuntó la segunda prueba del Mundial este domingo, el Gran Premio de Doha, en una remontada que dejó segundo y tercero a las Pramac Racing Ducati del también francés Johann Zarco, nuevo líder del Campeonato, y el español Jorge Martín, quien lideró casi toda la carrera.

Como el pasado domingo en el mismo escenario de Losail, el rojo pareció no tener rival en la primera mitad de carrera. Martín, que salía desde la pole en su segundo GP en la categoría reina, volvió a bordar la salida y se fue abriendo hasta medio segundo con Zarco. Por detrás se preparaba la carrera más apretada posible.

Y entonces decidió que iba a desafiar todas las normas de un rookie. Y se marcó una pole para el recuerdo. Y fue capaz de mantener la cabeza fría. Y acabó logrando un podio espectacular. El primero de su vida en MotoGP



Y es que hasta nueve pilotos estuvieron en el grupo de cabeza hasta el final, en un intercambio de posiciones continuo, aunque el trío de cabeza parecía claro. Junto a las Pramac Racing se colocó Álex Rins (Suzuki) llegando a apretar a Martín por el liderato, pero finalmente superado por las motos rojas.

Las Yamaha cerraban ese grupo hasta que se animó el francés. Esta vez no fue Maverick Viñales, campeón hace siete días con una remontada muy similar a la que emprendió su compañero. Quartararo llevó su escalada hasta la primera posición, después de estudiar el momento idóneo de no sufrir la punta de velocidad de la Ducati.

A dos vueltas del final, Quartararo escapó en cabeza y dio el dos de dos a Yamaha, con Zarco de nuevo segundo y esta vez Jorge Martín tercero. Para el español, debutante esta temporada en MotoGP, supone su primer podio. Rins terminó cuarto, Viñales quinto y el vigente campeón Joan Mir (Suzuzki), séptimo. Aleix Espargaró (Aprilia), que estuvo en pelea adelante, y Pol (Repsol Honda), 10º y 13º.

Moto3: Pedro Acosta hace historia

Nunca antes un piloto había ganado una carrera saliendo desde el pit lane y Pedro Acosta lo consiguió como quien da un paseo por el circuito de Doha. El español de 16 años, debutante en la categoría, además se puso líder del mundial y se convirtió en el cuarto piloto más joven de la historia en ganar en Moto3.

¡ES LEGENDARIO! ¡ES HISTÓRICO! ¡ES UNA BARBARIDAD! 👏👏👏👏



“No se cómo lo he hecho. Cuando estás trabajando con los mejores puedes lograr algo así. Ayer lo veía un poco oscuro, tras la penalización, pero cuando me he levantado esta mañana le he dicho a mi asistente: 'Lo podemos conseguir'. Quiero darle las gracias a mi familia, a mi asistente y a mi equipo. Sin su ayuda no podría estar aquí”, declaró tras la carrera. Por detrás entraron en meta Darryn Binder y Niccolò Antonelli, segundo y tercero en el podio respectivamente.

La otra imagen de la carrera la protagonizaron Jeremy Alcoba y John Mcphee, que acabaron por los suelos tras un toque del español con Darryn Binder, que provocó la bronca entre ambos, que incluso llegaron ligeramente a las manos.

MOTO2: Raúl Fernández, primer podio de su carrera en la categoría

Sam Lowes se impuso en una carrera en la que Remy Gardner quiso ponerle en apuros, pero no lo logró. Por su parte, el español Raúl Fernández se coló tercero y firmó el primer podio de su carrera en Moto2.

“Estoy muy contento, quiero dar las gracias a mi equipo porque hemos trabajado muy bien. Ya veremos la próxima carrera. Cuando quedaban nueve vueltas tenía problemas con el neumático delantero y he tenido que frenar un poco”, comentó Fernández después de la carrera.