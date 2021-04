Donovan Mitchell y su miedo a volar tras el incidente del avión de Utah: "Sentí que escribía el último mensaje de mi vida"

La pasada semana, el avión que transportaba a los Utah Jazz hasta Memphis para enfrentarse a los Grizzlies tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia al poco de despegar debido a que, al traspasar una bandada de pájaros, varios de ellos terminaron dentro del motor, por lo que pusieron en riesgo el buen funcionamiento del avión.

Una circunstancia que generó gran susto entre la expedición del equipo NBA, especialmente en Donovan Mitchell, escolta del equipo de Salt Lake City.

El jugador nunca ha ocultado su miedo a volar, aunque este último incidente ha agravado su fobia, hasta el punto de que fue incapaz de subirse al avión de sustitución que les llevaría a Tennessee.

"De inmediato me asusté de cojones. Odio coger aviones, en general, y este no sonó nada bien. Escribí un mensaje a mi madre, mi padre y mi hermana sólo para decirles una cosa: 'Esto es todo'. Es un pensamiento aterrador. Como diciéndoles que les quería mucho, como si estuviera escribiendo el último mensaje de mi vida. Es lo que más miedo me dio de todo", ha explicado, a un diario local de la capital de Utah.

Y habla sin tapujos sobre su decisión de no coger el segundo avión: "Mentalmente creía que no podía hacer el viaje, aunque fuera para jugar un partido. Hay cosas más importantes que el baloncesto y eso estaba en mitad de mi camino. Todo el mundo tiene sus cosas, a mí me pasa con esto de volar".

El escolta ya regresó a la disciplina del equipo tras reponerse del susto. "Ya estoy mejor", aseguró, además de reconocer que debe trabajar mentalmente en su miedo.