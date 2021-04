Raluca Georgiana Serban, chipriota, número 341 de la WTA, cumplió los pronósticos al ganar en una hora y doce minutos por 6-2 y 6-0 a la suiza Livia Airoldi en la ronda previa de calificación del torneo de Bellinzona. Con este resultado, la ganadora logra sumar nuevos puntos a su ranking para conseguir acceder al torneo de Bellinzona.

Airoldi no pudo quebrar el saque a su rival ninguna vez, mientras que Serban lo hizo 5 veces. Además, la jugadora chipriota tuvo un 63% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 79% de los puntos al saque, mientras que su oponente logró un 76% de efectividad, no hizo ninguna doble falta y ganó el 43% de los puntos al saque.

El torneo de Bellinzona (ITF Switzerland 01A) cuenta con una fase previa de acceso que las jugadoras de tenis con menos ránking tienen que superar para entrar en el torneo oficial. Durante esta fase en concreto, se enfrentan un total de 32 jugadoras. Además, se lleva a cabo desde el 4 al 11 de abril sobre tierra batida exterior.